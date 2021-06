Este domingo, el centrocampista belga del Manchester City. Kevin De Bruyne, ha sido elegido por segunda vez consecutiva como ‘Jugador del año’ en la Premier League por el Sindicato de Jugadores Profesionales Ingleses (PFA).

De Bruyne, de 29 años, es el único jugador junto a Thierry Henry y Cristiano Ronaldo en ser premiado por sus pares dos veces seguidas.

🏆 The PFA Players’ Player of the Year Award 2021 | @DeBruyneKev 👏

🙌🙌🙌 @ManCity @BelRedDevils #PFAawards #POTY #deviltime 🇧🇪 pic.twitter.com/wQlUuv8cCU

— Professional Footballers' Association (@PFA) June 6, 2021