El entrenador del Leeds United, el exseleccionador de Chile Marcelo Bielsa, aparece nominado entre los cinco mejores directores técnicos de la temporada 2020-2021 de la Premier League inglesa.

En su primer año en la división de honor, tras 16 años de ausencia, los ‘Peacocks’ de la mano del rosarino terminaron en un destacado noveno lugar y peleando hasta la última fecha por llegar a una copa continental.

Incluso, Leeds no perdió como local ante los equipos del Big Six: Igualó 1-1 ante el Manchester City y el Liverpool; 0-0 ante Arsenal, Chelsea y Manchester United; y le ganó 3-1 al Tottenham.

Ante esto, la Premier League incluyó a Bielsa entre los cinco mejores entrenadores del torneo.

A través de una decisión de los hinchas, en votación en la página web del campeonato y de un panel de expertos, se dilucidará quién es el mejor técnico de la pasada campaña.

Los otros estrategas nominados fueron Pep Guardiola (Manchester City), David Moyes (West Ham United), Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) y Brendan Rodgers (Leicester City).

Bossing it on the touchline 👔

Introducing your 5️⃣ nominees for @BarclaysFooty Manager of the Season!

Cast your vote ➡️ https://t.co/RLfIQsrbyV#PLAwards pic.twitter.com/fVh20ZzVDo

— Premier League (@premierleague) June 1, 2021