Oscar Ruggeri cuestionó a Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, por haber besado la medalla del subcampeonato de la UEFA Champions League, el sábado tras caer 1 a 0 ante Chelsea en la final del torneo. “Miró a cámara, no fue genuino”, dijo Ruggeri.

“Nosotros salimos subcampeón del mundo. ¿Lo ves a Bilardo besando la medalla por ser subcampeón? Encima miró a cámara. De verdad, discúlpenme. Nunca vi a alguien besar la medalla del segundo puesto”, lo cuestionó Ruggeri este mediodía en ESPN F90, programa que conduce Sebastián Vignolo.

El sábado, en Porto, Guardiola besó la medalla del segundo puesto de la final de la Champions. El video recorrió el mundo.

“Es un mensaje por todo lo que se habló. No es un buen mensaje. Nosotros competimos para ganar”, reclamó el exseleccionado trasandino.

“El mensaje hay que dar en la vida, en la Argentina, es que si no se juega la Copa América, no se tiene que jugar nada, ese es un mensaje coherente. No este que besa la medalla“, expresó Ruggeri.

Recordemos que Guardiola disputó ante Chelsea su primera final de ‘Champions’ defendiendo a los ‘Citizens’ y avisó que espera mucho más.