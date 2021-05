Gran sorpresa causó en Sudamérica el anuncio de la Conmebol, que decidió finalmente elegir a Brasil como sede para albergar la Copa América.

La noticia ha generado múltiples reacciones, pues el país es líder en contagios por coronavirus a nivel sudamericano. De hecho, aún cuando no se han oficializado los estadios, algunos estados en Brasil se han mostrado contrarios a recibir estos partidos.

Es el caso del gobernador de Pernambuco, Paulo Câmara, quien a través de la oficina de prensa determinó que su estado no será parte de la sede y vetó cualquier partido en sus estadios.

La posición de Paulo Câmara, a su vez, fue tomada luego de que Pernambuco fuera nombrada una de las posibles sub-sedes de la competencia. Según el gobernador, las cifras de la pandemia hacen inviable la propuesta.

Actualmente, el estado de Pernambuco se encuentra en su peor momento de la pantemia, y acumula 481.070 casos de coronavirus y 15.807 muertes causadas por la enfermedad.

Bahía también se suma

Sin embargo, Pernambuco no fue el único estado que mostró su rechazo a la realización de la Copa América.

Bahía, a través de su gobernador Rui Costa, expresó su preocupación por esta medida.

“En cuanto al traspaso de la Copa América 2021 a Brasil, agrego que no hay posibilidad de relajar las reglas para que Bahía sea la sede. Seguiremos el mismo patrón en relación al fútbol. No se permitirá ingreso al público. Si el requisito es tener audiencia, aquí en Bahía no se hará la Copa América”, publicó en sus redes sociales.

“Según un boletín del Departamento de Salud de Bahía difundido el pasado sábado por la tarde, en las últimas 24 horas se registraron 6.643 casos de covid-19 (tasa de crecimiento de + 0,7%) y 103 defunciones. En total, en el estado se registraron 1.010.166 personas infectadas y 21.074 muertes desde el inicio de la pandemia”, cerró Globoesporte.