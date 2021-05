El director deportivo del Leeds United, Víctor Orta, llenó de elogios el trabajo de su técnico, el argentino Marcelo Bielsa.

En conversación con The Athletic, el profesional destacó la entrega e inteligencia del entrenador, la cual a su parecer está a un alto nivel, y para ello utilizó particulares ejemplos.

“Yo creo que si Marcelo Bielsa trabajara en medicina, quizás la situación del cáncer sería mejor”, partió diciendo.

“Porque su nivel de inteligencia se centra en el fútbol”, explicó

Sin embargo, el director deportivo aclaró que “si su nivel de inteligencia se centrara quizás en la política internacional, Palestina ahora sería un país pacífico”.

“Pero este es el alto nivel de inteligencia, y le dije muchas veces: “Para mí, el problema contigo y con el fútbol, ​​es que creo que el fútbol tiene un límite”. Estudié química y sé mucho de física cuántica… Si Marcelo estudiara física cuántica, quizás sería premio nobel”, reveló.

Pero el profesional se lamentó y añadió que Bielsa centra toda su inteligencia en el fútbol, y el ‘deporte rey’ tiene un límite.

“Pero, la única situación es que toda su inteligencia está centrada en el fútbol, ​​y creo que el fútbol en este momento tiene un límite. Como una pared. Y esta es la situación que a veces para mí es realmente desafiante”, cerró.

