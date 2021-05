Un verdadero escándalo en el marco del proceso judicial ‘FIFAGate’ se conoció por estas horas.

Esto luego que el banco suizo Julius Baer admitiera ante la justicia estadounidense que lavó dinero de sobornos a varios directivos del fútbol sudamericano. Entre ellos Sergio Jadue.

Según una crónica del diario La Nación de Argentina, la entidad bancaria reconoció que “lavó al menos US$ 25 millones para Grondona provenientes del pago de sobornos que recibió a cambio de los derechos de televisión de las Copas del Mundo de 2018, 2022, 2026 y 2030, como así también otros torneos”.

Y no fue todo. Julius Baer también, como parte de un acuerdo firmado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, afirmó que ayudó al “lavado de millones de dólares destinados a los entonces presidente y tesorero de la Conmebol, Ricardo Teixeira y Sergio Jadue, respectivamente, quienes también presidían las asociaciones de Brasil y Chile”, consigna el citado medio trasandino.

De esta manera, si bien Grondona (fallecido en 2014) es el principal apuntado en la investigación, el chileno no deja de ser uno de lo más involucrados.

Es más, según La Nación, el banco también “admitió que canalizó los sobornos vinculados a los derechos de televisión de las copas América, Libertadores y Sudamericana para múltiples ejecutivos del fútbol continental”. Jadue otra vez es mencionado.

Sobre esto último, la nota explica que cerca de 400 mil dólares pueden ser vinculados al expresidente de la ANFP.

Eugenio Friguedo (Uruguay) con US$ 2 millones; Marco Polo del Nero y José María Marín (Brasil) con al menos US$ 3,9 millones; Romer Osuna (Bolivia) con US$ 600.00 y Nicolás Leoz (Paraguay) sin detallar monto preciso, son los otros nombrados.

El escándalo sigue aumentando, mientras Jadue, por ahora, sigue postergando su juicio. El banco, por su parte, se comprometió a someterse a constantes auditorías por tres años y a pagar 79,6 millones de dólares por compensación.