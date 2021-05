El Manchester United no pudo ante el Villarreal en la final de Europa League y, tras empatar 1-1 luego del alargue, el ‘Submarino Amarillo’ se quedó con la copa mediante tiros penales (11-10).

Y protagonista de la tanda fue el portero David De Gea, guardametas del elenco inglés, quien fue el único de los 22 jugadores que erró su disparo desde los 11 metros.

Y ahora, el periodista Angelo Mangiante, de Sky Sports, reveló que el arquero español ignoró las instrucciones del cuerpo técnico de los ‘Red Devils’, que le adelantó cómo patearían los jugadores del Villarreal.

Según las anotaciones que dio a conocer el comunicador, De Gea acertó con varios de los disparos pero, en los remates clave, optó por lanzarse hacia otro lado.

Por ejemplo, en el penal de Moi Gómez, que abrió los de “muerte súbita”, si el portero se hubiese quedado en el centro del arco, como señalaba el instructivo, la pelota le habría llegado al cuerpo.

De Gea también ignoró a dónde iría el disparo de Frances Coquelin, uno de los últimos antes de que rematara él, cuyo disparo fue atajado por el argentino Gerónimo Rulli.

Here are the details of De Gea written for the penalties. They weren't enough. @SkySport #MUFC @GianluBagnu #UELfinal pic.twitter.com/VSQonEukNj

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 26, 2021