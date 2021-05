Francisco Duarte, futbolista de Rentistas de Uruguay, que este martes cayó ante Racing por Copa Libertadores, debió colgarse de la ventana del hotel donde estaba aislado por coronavirus como consecuencia de un incendio en el edificio que alcanzó su habitación.

Fue evacuado por Bomberos y se encuentran en “perfecto estado de salud”.

Duarte fue aislado en un hotel del centro de Buenos Aires ni bien el equipo uruguayo llegó a la Argentina, donde este martes debía enfrentar a Racing por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

De acuerdo al club uruguayo, un incendio que afectó al hotel, donde también se encontraban los futbolistas Andrés Rodales y Damián Malrechauffe, alcanzó la habitación de Duarte.

“Lo único que hice fue agarrar un pantalón, tenía una remera y salí descalzo, y agarré el celular para usar la linterna porque no había luz por el cortocircuito. Por suerte no entré en desesperación y mantuve la calma. Abrí la ventana y en realidad no era un balcón, era como un escaloncito que había, pude tirarme para abajo y quedarme colgado ahí”, aseguró el jugador a ESPN.

“Así estuve 30, 35 minutos; en mi cabeza fueron dos días. Tuve miedo porque era a suerte, podía pasar cualquier cosa. Los bomberos llegaron muy rápido, estuve cinco o diez minutos ahí en la ventana y llegaron los bomberos. Cuando veo que están llegando fue como que caigo en la situación”, agregó el charrúa.

Duarte y sus otros dos compañeros fueron evacuados gracias a la labor de los Bomberos y personal policial. Por fortuna se encuentran en perfecto estado de salud.

“Francisco se encuentra en perfectas condiciones, fue recatado por Bomberos y posteriormente se le realizaron todos los análisis correspondientes, los cuales no arrojaron ninguna complicación”, agregaron desde Rentistas.