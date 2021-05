Alzó la voz y destrozó a Conmebol. Edinson Cavani, delantero de la selección de Uruguay, se mostró furioso por la realización de Copa América y las fechas de Clasificatorias con dos semanas de diferencia.

Es más, el atacante no escondió su enojo y llamó públicamente a que no se lleve a cabo el certamen continental que debe disputarse en Colombia y Argentina.

“Creo que hoy es una irresponsabilidad terrible el hecho de que se haga todo lo que se está haciendo, más allá del fixture de las Clasificatorias”, afirmó el delantero en diálogo con el programa ‘2 de Punta’.

“Acá no importa nada la situación social, los riesgos que hayan del virus, la gente. Todo eso implica un montón de cosas… Se meten partidos antes de la Copa América, después se estaba pensando en meter tres partidos de Eliminatorias para poder llegar, y nosotros no tenemos ni voz ni voto”, agregó.

En la misma línea, Cavani lamentó que Conmebol haya decidido efectuar la Copa América sin mayores consultas. “¿Qué somos nosotros? ¿macacos que tenemos que seguir las órdenes? Hoy las situaciones no están para decir tranquilamente ‘esto se va hacer’. Creo que se podría ver de otra manera, ver con otros ojos la situación”.

“No le importa a nadie nada de los futbolistas. Lo único que piensan es que uno gana dinero y tiene que callarse la boca, realmente es así. No tienen ni voz no voto los jugadores más que en algunas situaciones, después para ciertas organizaciones no contamos casi nada”, acotó furioso.

La ira de Cavani no decaería, insistiendo en boicotearlo: “Como en un momento nos metieron una Copa Centenario cuando nunca se imaginaba nadie que se iba a jugar, bueno que la de ahora se pase para adelante. Se puede hacer tranquilamente, ¿por qué no?”.

“Meten competiciones entre medio y nosotros tenemos que callarnos la boca, no se puede aplazar algo porque la tele, porque esto, lo otro y no se piensa en la salud de la gente, los futbolistas, la cantidad de partidos que se amontonan, que se hacen malabares para reorganizar el fixture y eso quieras o no se está saliendo de control”, concluyó.