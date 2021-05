Este fin de semana el fútbol chileno paralizará sus acciones. ¿El motivo? Las elecciones de autoridades que se desarrollarán los días sábado y domingo.

Sin embargo, en el resto de los países el balompié se llevará a cabo con normalidad, con varios partidazos para destacar y seguir en medio del proceso de nuestra votación.

Por ejemplo, en Argentina, Boca Juniors y River Plate darán vida a una nueva edición del Superclásico. Ese compromiso tiene el ‘plus’ que el chileno Paulo Díaz probablemente será titular en el cuadro ‘millonario’.

Otro cotejo que resalta es el que disputarán Barcelona y Chelsea por la final femenina de la UEFA Champions League. Ninguno ha levantado la ‘Orejona’ en esta categoría antes, por lo que se vislumbra un atractivo enfrentamiento.

En Inglaterra, además, el Leeds United de Marcelo Bielsa tiene un compromiso clave de Premier League en su objetivo de seguir luchando por clasificar a una copa europea, mientras Chelsea y Leicester disputarán la final de la FA Cup.

En España, en tanto, Atlético Madrid incluso podría gritar campeón, si Real Madrid no consigue hoy los tres puntos en su visita al Granada y superan ese día en casa al Osasuna.

Los cinco imperdibles

Sábado

Burnley vs Leeds; por Premier League. Desde las 07:30 horas y transmite ESPN.

Chelsea vs Leicester; final FA Cup. Desde las 12:15 horas y transmite ESPN.

Domingo

Atl.Madrid vs Osasuna; por La Liga. Desde las 12:30 y transmite DirecTV Sports.

Chelsea vs Barcelona; final Champions femenina. Desde las 15:00 horas y transmite ESPN Extra.

Boca Juniors vs River Plate; Superliga Argentina. Desde las 16:30 horas y transmite ESPN.