El balón le pesaba toneladas, se escondía dentro de la cancha y aquel deporte que tantas alegrías le dio lo deprimía.

Luis Fariña, exjugador de Universidad de Chile y en su momento una de las grandes promesas del fútbol argentino, reveló los problemas que ha vivido en el último año por una profunda depresión que lo llevó a alejarse de las canchas.

En entrevista con Olé, el volante que defendió la camiseta azul en 2016 contó que antes de llegar a Cerro Porteño, su último club y por el cual firmó en 2019, comenzó su drama.

“Fue de un día para el otro. Al terminar la temporada en Portugal (Deportivo Aves), donde me fue muy bien, empecé a sentirme un poco raro en las vacaciones. Era una sensación que no conocía. Tenía a mi familia bien, en lo personal no había problemas, había trabajado mucho para que un club grande como Cerro Porteño se interesara en mí… A medida que pasaba el tiempo, eran cada vez más continuos los ataques de ansiedad y de pánico. Me agarraban una vez por semana, cada tres días o cuatro. Cuando llegué a Paraguay, me seguía pasando lo mismo”, partió contando Fariña.

“Empecé a contarles a mis familiares y a mi representante. Encima, como yo era nuevo en el club, me daba vergüenza hablar eso con la gente que me había contratado hacía una semana. Pero bueno, arranqué con psicología, sin tomar nada. Pero como se me hacía muy difícil manejarlo, pasé a tomar algunos medicamentos”, agregó el volante de 30 años.

Luego, con un trastorno de ansiedad diagnosticado, el ex azul tocó fondo con momentos de profunda depresión y constantes ataques de pánico.

“Al principio no sabía de qué se trataba. Era algo horrible. Cuesta explicarlo, pero el que lo pasó me va a entender. No me aguantaba en mi propio cuerpo. Quería desaparecer, escaparme de algo que no existía”, recalcó Fariña.

“Daba vueltas en la cama, me quería ir de un mundo irreal. El inconsciente te hace pensar cosas y llegar a un lugar. Sentía que no tenía más sentido la vida. Igual, nunca pensé lo peor… Pero no tenía ganas de estar, de vivir”, complementó el volante.

Para cerrar, Fariña apuntó a que ya está listo para volver a las canchas luego de un año muy difícil.

“Volví a encontrar las ganas de jugar al fútbol, lo que siempre hice. Sé que los clubes pueden mirar mucho que llevo casi un año sin jugar, pero tuve una carrera y todos conocen qué clase de persona y profesional soy. Pueden confiar en mí porque voy a dar todo para volver a ser el Luis Fariña que fui en un momento”, concluyó el trasandino.