El mítico delantero boliviano, Marcelo Moreno Martins, reveló que los tres grandes del fútbol chileno lo contactaron antes de irse a jugar a Brasil, el 2020.

“Hubo mucho interés desde allá el año pasado e incluso este año, pero Cruzeiro no me cedió. ¿Qué clubes me quisieron? Hay tres equipos grandes que me llamaron, pero hoy es difícil que salga del club, tengo un año más de contrato”, confesó.

En conversación con As Chile, el actual atacante de Cruzeiro aclaró que pese a que las conversaciones no llegaron a buen puerto, le gustaría jugar en Chile más adelante.

“Claro que me gustaría ir para allá. No te puedo decir un equipo en particular, pero te aseguro que si hay algún interés, seguramente que jugaría en Chile”, cerró.

Señalar que el boliviano de 33 años está defendiendo los colores del Cruzeiro en la Serie B de Brasil,