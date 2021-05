El AS Roma anunció este martes el fichaje del portugués José Mourinho como nuevo técnico del primer equipo a partir de la temporada 2021-2022, con un contrato hasta 2024.

“El AS Roma está feliz de anunciar que José Mourinho será el nuevo responsable técnico del primer equipo a partir del curso 2021-2022”, indica la nota oficial del Roma.

“Con el técnico se alcanzó un acuerdo que le vincula al Roma hasta el 30 de junio de 2024”, agregaron.

Mourinho, de 58 años, tomará el mando del Roma tras ser destituido en marzo como técnico del Tottenham Hotspur.

“Doy las gracias a la familia Friedkin (dueña del Roma) por haberme elegido para este gran club y permitirme formar parte de su visión. Después de hablar con la propiedad y (el director deportivo) Tiago Pinto, entendí de forma inmediata cuánto es alta la ambición de este club”, afirmó Mourinho en declaraciones facilitadas por el Roma.

“La increíble pasión de los aficionados del Roma me ha convencido a aceptar este cargo y estoy ansioso por empezar la próxima temporada”, agregó.

Mourinho deseó al mismo tiempo suerte al técnico portugués Paulo Fonseca, actual preparador del primer equipo, para el resto de la presente campaña.

Dos veces campeón de la Champions League, con el Porto y el Inter de Milán, tres veces campeón de la Premier League con el Chelsea, Mourinho regresa a Italia, donde conquistó el triplete en 2010, al mando del Inter.

The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

