Le ganó sorpresivamente al coloso argentino San Lorenzo y despertó la atención de todos. Ahora, el chileno Huachipato buscará dar otro golpe de local ante el paraguayo 12 de Octubre, el martes en la ciudad de Viña del Mar, por el grupo A de la Copa Sudamericana-2021.

El grupo A se ha tornado muy interesante tras los inesperados triunfos de Huachipato sobre San Lorenzo (1-0) y de 12 de Octubre ante Rosario Central (1-0) y que tiene a los supuestos “débiles” en la punta con tres unidades cada uno, mientras que los argentinos se quedaron en cero tras la primera fecha.

De la mano de los jóvenes

Sumar tres puntos de visita y en Argentina no es fácil. Pero Huachipato, de la ciudad de Talcahuano, con una camada de jóvenes futbolistas que le han dado rapidez y presión alta a plantel.

Se destaca la pareja de zagueros que conforman Ignacio Tapia, de 22 años, y Nicolás Ramírez (23), mientras que en el medio Javier Altamirano (21) fue una de las figuras frente a los Cuervos de Boedo.

En el torneo local también van por buen camino. Han ganado uno y empatado dos partidos. Tienen dos juegos menos que el resto por su participación en la Sudamericana y ocupa el décimo puesto del torneo chileno.

“Es cierto que tenemos muchos chicos jóvenes. Le doy mucho valor a la entrega de mis futbolistas”, ha dicho el DT Juan José Luveras.

El cuadro acerero no podrá ser anfitrión en su casa, el estadio CAP de Talcahuano, debido a que no hay vuelos directos al Bío Bío y Conmebol no desea traslado por tierra de los clubes. Como la idea es no repetir el papelón de Defensa y Justicia en Chile, el ente pidió asegurar el cambio de escenario con anterioridad.

Listos para vivir el sueño

Para los paraguayos del 12 de octubre el triunfo 1-0 ante Rosario Central también fue algo histórico que le dio vigor al plantel para enfrentar a los chilenos de Huachipato.

“Estamos listos para vivir este #sueñodecopa y seguir tejiendo historias”, dijo el ’12’ en su cuenta en Twitter.

Tras derrotar 3-0 al Sol de América el sábado, 12 de Octubre es séptimo en el torneo guaraní, y se preparaba para viajar rumbo a Chile.

El compromiso se jugará a partir de las 20:30 con el arbitraje del boliviano Raúl Orosco, asistido en las bandas por sus compatriotas Carlos Tapia y Ariel Guzada.

Posibles alineaciones

Huachipato: Gabriel Castellon – Juan Cordova, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, Cristian Cuevas – Israel Poblete, Claudio Sepulveda, Javier Urzua – Walter Mazzantti, Maximiliano Rodríguez y Cris Martinez. DT: Juan Jose Luvera Luvera.

12 de Octubre: Mauro Cardozo – César Benitez, Paulo Da Silva, Miguel Jacquet, David Mendieta – Richard Salinas, Rubén Darío Ríos, Juan Aguilar, Víctor Cáceres – Pablo Velázquez y Ariel Nuñez. DT: Pedro Sarabia.