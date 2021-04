El jugador del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, recordó que ama “este tipo de partidos”, tras lograr un doblete en el triunfo de su equipo ante el Bayern Múnich (2-3), en la ida de cuartos de final de la Champions League, dando continuidad a su gran actuación en la máxima competición continental.

“Es una gran actuación colectiva por encima de todo”, dijo el francés quitando mérito a su doblete. “Estamos solo en el descanso de la eliminatoria en lo que ha sido un gran enfrentamiento. Sufrimos pero regresamos a París con una sonrisa”, indicó Mbappé en declaraciones a RMC.

“Afrontaremos el partido de vuelta con las mismas ganas. Como dije en Barcelona, amo este tipo de partidos”, añadió Mbappé, que fue capaz de lograr cuatro goles ante el FC Barcelona, una cifra que -sumada al doblete de este miércoles- le convierte en el primer jugador en la historia de la Champions que consigue media docena de goles entre octavos y cuartos con un partido aun por celebrarse.

“No siempre me ha sonreído el fútbol, pero yo no estoy aquí para esconderme, me gusta jugar este tipo de partidos y ser decisivo”, añadió el internacional galo. “El entrenador quería que yo cerrara las líneas de pase y tomara la profundidad para hacerlas correr y estirar las líneas, que yo también fuese un punto de apoyo”, apuntó.

“Estuve a la altura del desafío y hoy funcionó bien todo el equipo. Buscaremos la vuelta atacando, igual que hoy, pero sabemos que los partidos de Champions siempre son difíciles porque son todo grandes rivales”, finalizó.