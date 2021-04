El Real Madrid recibe este martes al Liverpool en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, en una semana decisiva para su devenir en Europa y en el campeonato español.

Los ‘merengues’, únicos representantes españoles que quedan en liza en la ‘Champions’, reciben al equipo inglés (15:00) antes de enfrentarse el sábado al Barcelona en un Clásico, que puede ser clave para La Liga.

El equipo blanco llega en un buen momento a esta repetición de la final de la Champions de 2018 cuando el Real Madrid se impuso 3-1 a los ‘Reds’ para alzar la 13ª Copa de Europa de su historia.

Los de la ‘Casa Blanca’ acumulan once encuentros sin conocer la derrota, nueve de ellos victorias, la última el sábado ante el Eibar en la Liga (2-0) para apretar un poco más el campeonato español.

El Real Madrid está a solo tres puntos del líder, el Atlético de Madrid, a falta de nueve jornadas para el final del campeonato español.

“Estamos vivos en las dos competiciones”, dijo Zidane este lunes el técnico merengue, Zinedine Zidane, matizando que “hemos pasado momentos duros, ahora estamos en un momento bueno, pero no significa nada, mañana va a ser un partido muy duro, muy difícil y vamos a tener que competir bien”.

Goleador Benzema

Para ello, Zidane contará con la buena racha de Karim Benzema, que lleva 24 goles en lo que va de temporada, 6 de ellos en los últimos cinco partidos oficiales del equipo blanco.

A él se puede unir la mejora de Marco Asensio, que ha marcado en los tres últimos encuentros del Real Madrid.

En cambio, el equipo ‘merengue’ no podrá contar para este encuentro con su capitán Sergio Ramos, lesionado en el gemelo izquierdo.

El buen momento del cuadro español contrasta un tanto con la dura temporada que está atravesando el Liverpool, lejos de la imagen del equipo finalista de la Champions en 2018 y campeón al año siguiente de la misma.

Ganador de la Premier League la pasada temporada por primera vez en 30 años, el Liverpool se encuentra en la sexta posición esta campaña, luchando por alcanzar los cuatro puestos que dan derecho a la Champions.

La fortaleza de Anfield, en la que el club logró mantenerse invicto durante casi cuatro años, cayó en seis partidos consecutivos por primera vez en la historia del club esta temporada.

Bajas sensibles

A ello se añadieron las lesiones de hombres importantes como el capitán Jordan Henderson y los defensas Virgil Van Dijk, Joe Gomez o Joel Matip, que se perderán los encuentros contra el Real Madrid.

Pese a todos estos lastres, el Liverpool parece haber empezado a resurgir en las últimas semanas con tres victorias consecutivas en partidos oficiales.

“Nos sentimos bien pero sabemos que nos enfrentamos a un duro oponente”, afirmó este lunes el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp.

En el centro del campo, Thiago Alcántara, lastrado por las lesiones durante la temporada, parece estar recuperando su velocidad de crucero, ayudado por la vuelta a la medular de Fabinho, que ha devuelto su identidad a los ‘Reds’.

Por delante, Diogo Jota, que también ha sufrido esta temporada con las lesiones, ha recuperado puntería con seis tantos en sus últimos cuatro partidos con el Liverpool y la selección de Portugal.

“Estoy marcando bastantes goles, es lo que quiero: ayudar al equipo. No me importa no marcar si el equipo gana”, aseguró Jota este lunes en rueda de prensa.

Elementos para dar esperanzas a los hombres de Klopp en un partido que se augura disputado.

Probables alineaciones

Real Madrid: Courtois – Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Asensio, Benzema, Vinicius. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA).

Liverpool: Alisson – Robertson, Kabak, Phillips, Alexander-Arnold – Thiago, Wijnaldum, Fabinho – Salah, Jota, Mané. Entrenador: Jurgen Klopp (ALE)