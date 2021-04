Rompió el silencio. Juan Cala, futbolista del Cadiz acusado de racismo el último fin de semana, se defendió y negó el hecho que se le imputa.

Recordemos que todo el equipo del Valencia abandonó el campo de juego luego que Mouctar Diakhaby contara a sus compañeros que su rival le dijo “negrito de mierda”. Si bien minutos después volverían al campo, tras aprobación del propio francés para impedir un castigo al club, el tema quedó instalado.

Las reacciones no se dejaron esperar. Cala recibió la condena social de hinchas, autoridades y sociedad hispana en general. Las imágenes dieron vuelta al Mundo y el acusado ya parecía ser culpable. Sin embargo, esta jornada el zaguero del Cadiz salió a responder por lo ocurrido y sembró dudas sobre lo acontecido.

“En una falta a favor, tengo otro lance con el jugador (Diakhaby), recibo un golpe y caigo. Reclamo, como todos, y corriendo para atrás, el jugador me increpa. Yo me vuelvo con aspavientos, ‘déjame en paz’ y sigo para adelante. En ese momento el jugador se vuelve hacia mí, se desentiende de la jugada, diciendo que le he dicho ‘negro de mierda"”, expresó Cala en conferencia.

“Yo le intento tranquilizar, le cojo con mi mano en su cara, diciéndole ‘tranquilízate, que no he dicho eso’, me empuja, le insisto, y luego llega Fali y ya se forma la tangana que todos sabéis”, agregó.

El defensor español dejó entrever que lo de Valencia pudo haberse tratado de una estrategia para lograr ventaja numérica: “Yo pienso que viene a provocar una segunda tarjeta, me quedo fuera de la trifulca, viendo qué puede pasar y qué decide el árbitro. Le saca la tarjeta al jugador del Valencia, y a partir de ahí monta en cólera”.

“A partir de ahí, vemos las imágenes desafortunadas en las que Gabriel Paulista repite lo que su compañero ha dicho y que se fuera del campo. Me quedo con cara de asombro y bochorno. Reitero: nunca he dicho ‘eres un negro de mierda’ y eso está bastante claro”, agregó.

Cala, que reveló que salió 48 horas después del incidente a hablar por consejo de su club, se refirió también a las palabras de Diakhaby en Twitter, quien puntualizó que hubo un jugador del Cadiz que le pidió volver a la cancha si conseguía que, supuestamente, Cala se disculpase.

“Si hay un jugador del Cádiz que se acerca a un jugador del Valencia diciendo que si yo pido perdón, sale al campo. si sale y da nombres y apellidos, yo dejo el fútbol. Estoy sufriendo un circo mediático“, detalló.

Finalmente, Juan Cala avisó que llevará al caso a la justicia porque “no se puede acusar de manera tan contundente sin tener pruebas contra mi persona. Yo sí lo voy a hacer”.

“Estamos en un fútbol sin público por esta maldita pandemia. Hay 20-25 cámaras en un campo de fútbol, micrófonos, 22 jugadores… Cuando presuntamente recibe el insulto, hay 8 jugadores a su alrededor y nadie se entera. Al menos, déjame dudarlo”, remató.