La espectacular racha de partidos sin perder que cosechó Thomas Tuchel desde que asumió como entrenador del Chelsea (14 fechas seguidas) llegó a su fin. ¿Su verdugo? El penúltimo de la Premier League; West Bromwich Albion.

Este sábado, los ‘blues’ recibieron al West Brom en la trigésima fecha del fútbol inglés. Un partido que, a priori, no presentaba muchos problemas para el conjunto londinense, terminó en un papelón.

El encuentro comenzó favorable para el Chelsea, que al minuto 27, abrió el marcador con gol de Pulisic. Sin embargo, el transcurso del duelo cambiaría drásticamente tras la expulsión de Thiago Silva dos minutos después de la anotación del estadounidense.

Luego de esta situación, el control lo tomó el Albion. Antes de finalizar el primer tiempo, un doblete de Matheus Pereira dio vuelta el marcador para que en la segunda mitad, pusieran el 2-5 definitivo.

Our unbeaten start under Thomas Tuchel comes to an end at the Bridge. #CHEWBA pic.twitter.com/esK8wgKqzT

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 3, 2021