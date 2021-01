Siempre sorprende. Marcelo Bielsa, actual entrenador del Leeds United inglés y exDT de la selección chilena de fútbol, se ‘robó’ la atención de los medios deportivos del mundo por estas horas.

Y todo por un tierno y hermoso gesto con un niño, fanático del elenco de Elland Road, que se viralizó tras ser revelado por el propio padre.

Resulta que el ‘Loco’ envió para Año Nuevo una carta al pequeño, respondiendo, de esa forma, a una que el menor le había hecho llegar semanas antes.

“¡Qué hombre! Bielsa agradece y responde a la carta de feliz año de mi hijo. ‘Lo único irremplazable: los hinchas”, escribió el progenitor del menor para después mostrar un extracto de la misma.

Bielsa junto con agradecer “por la carta y las hermosas fotos que me enviaste”, destacó que “me pone feliz saber que te gusta el trabajo que todos los que formamos parte de la gran familia del Leeds United hacemos, del cual ustedes son los únicos irremplazables: los hinchas”.

“Espero que continúes alentando al equipo. Necesitaremos de su compañía para competir en esta desafiante temporada para nosotros. Atentamente, Marcelo Bielsa”, agregó el rosarino.

Marcelo Bielsa, cada día más ídolo en una parte de Inglaterra.

What a man. Bielsa’s response to my son’s thank you and HNY letter. “The only irreplaceable : the fans” #LUFC pic.twitter.com/oTvKp04dC7

— Wards (@1wards) January 5, 2021