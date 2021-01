Cristian Fabbiani, exjugador de Palestino y River Plate, protagonizó un debate caliente con el periodista Diego Monroig en la pantalla de ESPN.

Fue en la segunda edición de F90, programa televisivo que conduce Sebastián Vignolo, cuando se vivió el tenso momento mientras se hablaba sobre el Superclásico argentino del próximo sábado.

El reportero que cubre el día a día de Boca cruzó al ‘Ogro’, quien cuestionó le restó influencia al ambiente del estadio La Bombonera en los partidos del ‘xeneize’.

Monroig recordó la final de la Copa Libertadores 2001 entre Boca y Cruz Azul, la noche en que el equipo dirigido por Carlos Bianchi se impuso por penales y se coronó bicampeón de América.

Esa vez, al corresponsal le tocó ver los penales detrás del arco. Dio fe de que la cancha “se movía, temblaba”. Algo que volvió a rememorar.

Sin embargo, la respuesta de Fabbiani lo dejó ‘helado’: “La Bombonera tiembla porque está mal hecha”, aseveró contundente.

“En cancha de Boca jugué el clásico. En cancha de River fui al banco y me senté a ver. Nunca me pasó lo mismo dentro de una cancha”, agregó el exdelantero, rematando que “en cancha de Boca no sentí nada porque fui a jugar”.

Monroig ‘contraatacó’ acusando a Fabbiani de “máquina de humo” y el exfutbolista cerró su discurso algo molesto: “Ustedes ponen máquina de humo cuando salen. ¿Viste que tiran papelitos y todo? Con ayudita juegan. En cancha de River no te ayudan, es la gente sola, es la diferencia”, finalizó.