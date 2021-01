La muerte de Diego Maradona le sigue doliendo a muchos argentinos que lo admiraban e idolatraban y mucho más a quienes lo conocían en la intimidad y rescatan mucho más que su talento, como es el caso de Alberto Tarantini, ex compañero en la Selección argentina y amigo del astro.

“Escuchar que Diego termina solo con un baño químico y con gente que estuvo alrededor y no lo cuidó… Había gente que hacía apuestas para ver con cuánta falopa lo encontraban a Diego en la sangre o cuánto alcohol tenía en su cuerpo”, describió con dureza los comentarios que escuchó en los días previos a la autopsia en diálogo con Intrusos.

El ex futbolista de River y Boca también sufrió problemas cardíacos y no logra entender las condiciones en las que murió Maradona siendo un paciente de riesgo: “Yo tuve un edema de pulmón y un infarto y sufrí durante 15 o 20 minutos porque tuve la suerte de tener a mi mujer al lado mío que llamó al médico, me llevaron al sanatorio y me operaron enseguida”.

“Vos no sabés lo que es sentir que no te entra el aire. Y escuchar que estuvo seis, siete u ocho horas sufriendo de esa manera no lo puedo entender. Había un médico, sabían que era un paciente que tenía problemas cardiológicos y que no estaba medicado para ese problema”, apuntó contra los profesionales que se encargaban de la salud de Diego en el último tiempo.

Y agregó con tristeza: “Me jode y me duele que la gente que estuvo al pedo no haya hecho nada. De ahí mi bronca y mi fastidio y el dolor más grande que puede tener uno como amigo”.