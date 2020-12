Los hinchas de Racing soñaron ser protagonistas de la Copa Libertadores como hace muchos años no pasaba y la desilusión por la eliminación a manos de Boca, sobre todo por la forma, es tan grande como la expectativa que había en la previa y tiene a Sebastián Beccacece como el principal apuntado, aunque muchos jugadores tampoco le escapan a las críticas.

El periodista argentino Gustavo López hizo hincapié en la enorme diferencia de jerarquía que existió entre Boca y Racing en la noche de miércoles en la Bombonera pero también puso el foco en los entrenadores de ambos equipos y no tuvo piedad con Beccacece.

“Lo único que me gustó (de Beccaece) fue la conferencia de prensa. Dijo ‘no hay nada que decir, nos superaron futbolística, mental y físicamente, el árbitro dirigió muy bien, no hay excusas, la verdad la sacamos barata’. Faltó que diga ‘fuimos un desastre’ porque Racing fue un desastre”, apuntó el periodista en su programa de ESPN.

Y siguió con la comparación: “A veces yo creo que se le falta el respeto a entrenadores de mucha historia como Russo. A mí me parece increíble en este fútbol argentino tener a Astrada acá en un panel de televisión y que Beccacece esté en una cancha. Nos lo puso Bragarnik en el fútbol argentino, él decidió que dirija”.

Y como si quedaran dudas de lo que piensa López, cerró su postura con los antecedentes aunque obvió su paso por Defensa y Justicia, sin dudas el más elogiable de su carrera: “A la Universidad de Chile la arruinó, a Independiente lo mató y ahora dirige a Racing y tuvo alguna suerte con algún partido que ligó pero es un entrenador que nunca me gustó y nunca me va a gustar. Enfrente está un DT con toda la historia, respetuoso, que trabaja, que no ningunea ni vende humo y que está en semifinales de la Copa Libertadores”.