Este lunes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League.

En este sentido, hubo dos llaves definidas que se robaron toda la atención: Barcelona-PSG y Atlético Madrid-Chelsea.

Sí, el cuadro blaugrana deberá medirse con el súper campeón francés que tiene a su exfigura, Neymar, entre sus filas.

El morbo en este duelo crece ante un posible arribo de Lionel Messi a la escuadra gala, un interés que ya tuvo capítulos en el pasado y que reflotó en estas semana luego que el propio ‘Ney’ hiciera público su deseo de volver a compartir cancha con ‘La Pulga’.

Otros enfrentamientos que generan grandes expectativas son Sevilla-Borussia Dortmund, Atalanta-Real Madrid son otros duelos ‘infartantes’.

El conjunto ‘merengue’ español es el gran ganador de este torneo, pero el equipo italiano no se ha achicado con nadie en las últimas temporadas y hasta ha ganado respeto demostrando uno de los mejores desempeños en el ‘Viejo Continente’.

En tanto, las otras parejas son: Borussia Mönchengladach-Manchester City, Porto-Juventus, Lazio-Bayern Múnich y RB Leipzig-Liverpool.

Por ahora, Bayern y Liverpool asoman como los grandes candidatos al titulo, aunque el City, con Guardiola aún en la banca, no se quiere dar por vencido.

Consignemos que los partidos de ida están programados para el 16, 17, 23 y 24 de febrero, mientras que las revanchas se disputarán el 9, 10, 16 y 17 de marzo

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for? 🤩#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020