El duelo entre el PSG y el Estambul Basaksehir se reanudó este miércoles en el Parque de los Príncipes de París con los jugadores rodeando el círculo central del campo, con la rodilla en el suelo y el puño levantado, al igual que los tres árbitros, en protesta contra el racismo, motivo por el que fue suspendido el martes.

La última jornada de la Champions League no terminó en el Grupo H después de que en el minuto 14 saltara la polémica racista que llevó a los jugadores a retirarse del campo.

Los jugadores turcos, con apoyo de los franceses, interrumpieron el partido después de que el cuarto árbitro se dirigiera a Pierre Webó, técnico asistente en el cuadro turco, como “negro”.

Muchos minutos de polémica dieron como resultado el retiro del campo de los jugadores, reclamando para volver a jugar que ese árbitro asistente no estuviera en el partido. Finalmente el partido se aplazó a este miércoles por la tarde, a reanudarse desde el minuto 14 con 0-0 y con un nuevo cuarteto arbitral.

Así, el duelo se retomó este miércoles pero, sin olvidar la polémica, los jugadores formaron juntos en el círculo central en ese gesto de protesta contra el racismo mientras sonaba el himno de la Champions.

La grada del estadio parisino enseñó dos grandes lonas con el mensaje “no al racismo”. En lo deportivo, el PSG, ya clasificado, se juega avanzar a octavos como primero del Grupo H.

PSG, Istanbul Basaksehir, and the match officials take a knee together before kickoff.

