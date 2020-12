El entrenador de Huracán, Israel Damonte, reconoció que cruzó miradas con Mariano Messera, DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, pero negó que haya sido para “arreglar” el empate que los beneficiaba a ambos equipos para clasificar a la zona campeonato de la Copa Diego Maradona.

“Me hizo una seña, pero no la entendí. Lo conozco (a Messera) porque fue un jugador que admiraba de joven, más allá de estar de la otra vereda, y es una persona que me cae bien. Nos miramos pero no arreglamos nada”, explicó Damonte en la conferencia de prensa luego del empate 0-0 ante Gimnasia, que clasificó a ambos a la zona campeonato.

Sobre el final del partido y tras conocerse el resultado del partido entre Patronato y Vélez en Paraná, la transmisión de TNT Sports captó una imagen de un cruce de miradas entre Damonte y Messera que generó el enojo de los hinchas de Vélez, que acusaron en redes sociales a los entrenadores de “arreglar” el empate.

Con el empate en el Bosque platense, Huracán clasificó en el primer puesto de la zona 6 con 11 puntos, seguido por Gimnasia con 9 que terminó con mejor diferencia de gol que el “Fortín”.

“Huracán fue el mejor del grupo y demostró que es un equipo grande”, agregó Damonte, quien celebró la clasificación a la próxima ronda del campeonato.

“Vamos por cosas importantes, hay que seguir creciendo porque la vara va a seguir subiendo. Me gusta estar del lado de los ganadores”, cerró el DT del “Globo”.