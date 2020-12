El exdelantero de la selección colombiana y emblema del Junior de Barranquilla, Iván René Valenciano, criticó duramente la posible llegada de Rueda a su selección nacional luego de la salida de Carlos Queiroz.

“Vamos a traer un técnico que está fracasando en Chile. No entiendo la verdad. A parte, Reinaldo (Rueda) no tiene una espalda así de ancha aquí en Colombia. Viene, pierde con Paraguay y con Brasil y pa’ afuera otra vez. Yo no entiendo para que vamos a traer a Reinaldo”, dijo el exjugador.

Valenciano se basa en los últimos años de Rueda en la selección chilena, donde los números no son los que muchos esperaban. Además, aclaró que no es el ‘salvador’ del combinado cafetero.

“Los números no lo avalan en este momento. Reinaldo es un buen entrenador, un tipo preparado, un tipo capaz pero en este momento no es el salvador para Colombia. El salvador para Colombia son los jugadores, que tienen que cambiar la cara de todo esto”, dijo tajante.

Frente al cuestionamiento de su pensamiento de algunos panelistas de ESPN en Colombia, el histórico goleador del fútbol colombiano y que estuvo en el mundial de 1994 representando a su país, afirmó que “Sé que no podemos jugar sin técnico, pero si quieres ponemos a Arturo Reyes (DT de la sub 20) que dirija los dos partidos y si pierde los dos partidos pues pueden traer a otro entrenador”.

“Reinaldo no es el salvador. Que se quede en Chile y que demuestre en los dos partidos si tiene la capacidad de sacar a Chile adelante. Si lo saca adelante puede decir tranquilamente ‘saben qué muchachos, les dejo la selección y me voy para Colombia’. Cuando él tuvo la oportunidad de renunciar (a la selección de Chile), porque quién lo llevó se fue de la presidencia de la Federación chilena, no lo hizo, se quiso quedar. Bueno, ahora que asuma, que chupe, como se dice, y que aguante”, finalizó.