Barcelona, con cuatro partidos ganados, dos empatados y cuatro perdidos registra el peor inicio de Liga de los últimos 33 años, destaca este domingo el diario deportivo español Sport.

Desde la temporada 1987-88, Barcelona no había comenzado tan mal en La Liga como ocurre en la actual campaña. Después de los 10 primeros partidos, el equipo que dirige Ronald Koeman ocupa la séptima plaza con 14 puntos y a 12 del líder Atlético de Madrid con los mismos encuentros disputados, precisa el periódico.

“En partidos fuera de casa se nos ponen por delante en el marcador y así es más complicado. No tenemos espacios para jugar y además, y esto tenemos que saberlo, encajamos goles que no podría pensar en encajar en otros equipos que he entrenado. Es dificilísimo de explicar, puede ser porque falta concentración, nos faltó agresividad, pero no es fácil de explicar cómo hemos encajado el segundo gol”, explicó el DT neerlandés en conferencia de prensa en referencia al ‘blooper’ que desencadenó en el tanto de Álvaro Negredo que significó la sorpresiva y dolorosa derrota de los catalanes en su visita a Cádiz.

Y agregó: “Tenemos altibajos en nuestros partidos, en nuestra actitud, aunque en principio sea buena, pero hay momentos que no lo es. Por ejemplo, al entrar en una jugada al contrario si entramos fuerte o dejamos espacios. Esa es la diferencia. Cuando no tenemos balón fallamos bastante. Esto es una actitud de todo el equipo”, aclaró.

Sobre las posibilidades de su equipo de seguir peleando por el título, Koeman se esperanzó en que falta mucho todavía pero sabe que Barcelona ya dejó muchos puntos en el camino: “Es un paso atrás gigante en nuestras posibilidades de luchar por la Liga. He terminado muy decepcionado, tengo que aceptarlo y hay que seguir, pero una distancia de 12 puntos con el Atlético, que es un equipo muy fuerte, es muchísima”, indicó Koeman ante los medios.

En lo que va de siglo, el club catalán solamente tuvo un inicio tan nefasto en dos ocasiones: 16 puntos en la temporada 2000-01 con Llorenc Serra Ferrer en el banco y 15 puntos en la 2002-03 con Louis Van Gaal.

Barcelona enfrentará el martes como local a la Juventus por la Liga de Campeones de Europa y deberá refrendar la clasificación en el primer lugar del grupo con vistas a los octavos de final.