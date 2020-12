La jugadora Paula Dapena pasó de ser una desconocida a un verdadero ícono mundial para algunos hinchas luego de que se negara a realizar un homenaje a Diego Maradona.

La jugadora del modesto equipo del Viajes InterRías de España decidió sentarse en el suelo de espaldas como protesta al homenaje a Diego Maradona en un partido amistoso.

La futbolista ha aparecido en varios portales alrededor del mundo por su acto y por las reacciones que ha generado en los hinchas, que van desde amenazas por parte de los fanáticos de Maradona, a un apoyo de otras partes de la afición.

Ahora, desde su club informaron que su camiseta no se ha parado de vender luego de que se viralizara el momento. “Hemos pasado de vender dos camisetas de nuestro equipo a tener peticiones procedentes de México, Miami, Brasil… de todos los rincones del mundo, que nos piden la camiseta con el dorsal de Paula”, explica el entrenador del club de Pontevedra, Luis Treviño, según replica Mundo Deportivo.

Además, agrega que le han llegado múltiples mensajes de apoyo de autoridades y jugadores famosas, junto con varios regalos que le han hecho llegar a Dapena.

Ella, por su parte, admite que “Por supuesto no esperaba tanta repercusión, pensé que se quedaría entre mis seguidores, la comarca de Pontevedra y poco más”.

“Lo más bonito de haber realizado el gesto es haber tenido el apoyo que he tenido. Nunca me esperé algo parecido, y menos, que me pidan camisetas con mi nombre de todo el mundo”, agregó.