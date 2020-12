José Luis Chilavert, reconocido exportero de Paraguay, se sumó al repudio generalizado hacia los jugadores de Los Pumas que hicieron comentarios racistas y discriminatorios en las redes sociales.

El guardametas guaraní hizo principal hincapié a lo expresado por el capitán del seleccionado argentino de rugby, Pablo Matera, quien ofendió a varias nacionalidades en algunos posteos.

A través de Twitter, Chilavert ocupó una captura de los citados mensajes del rugbier y le envió una directa respuesta.

“Señor Pablo Matera, los bolivianos y paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, pero no racistas. Usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país. Tú no has ganado nada”, le lanzó el retirado guardametas.

A Chilavert se sumaron los hermanos Oscar y Ángel Romero, futbolistas paraguayos que actualmente juegan en San Lorenzo del fútbol trasandino.

“Repudiamos cualquier acto de xenofobia. Respetamos y defendemos la vida y el trabajo de cualquier ser humano aquí y en cualquier parte del mundo. ¡Estamos orgullosos de ser paraguayos!”, señalaron los consanguíneos en la misma red social.