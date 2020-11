Conmoción mundial ha generado la partida de Diego Armando Maradona, campeón de la Copa del Mundo de 1986 con la selección argentina.

El astro dejó una huella imborrable en la historia del fútbol, con jugadas que quedarán en la memoria de todos y hazañas dignas de un súper clase.

No obstante, “El pibe de oro” también será recordado por las diversas anécdotas que protagonizó a lo largo de su carrera. Y una de ellas está ligada a Elías Figueroa, considerado por muchos como el mejor jugador chileno de la historia.

La historia fue recordada hace pocos meses por el propio Figueroa. Todo se remonta a 1980, cuando La Roja se preparaba para las clasificatorias para el Mundial de España 82. Uno de los amistosos fue contra Argentina, vigente campeona del mundo.

Fue el 18 de septiembre cuando los dirigidos por Luis Santibáñez saltaron a la cancha frente a una poderosa Albiceleste comandada por Daniel Pasarella, el portero Ubaldo Fillol y un joven pero prometedor Diego Armando Maradona.

“Jugamos contra Argentina y cuando salimos a la cancha un fotógrafo me dice ‘Figueroa, vamos a sacar una foto con Maradona’ y yo le dije que sí. Cuando llama a Diego, él le dice ‘No, que venga para acá. Yo no voy allá’”, comenzó explicando el chileno a CDF.

Ante su gesto, Figueroa se molestó y decidió responderle con todo. “Entonces (el fotógrafo) me dice a mí que vaya y le dije ‘No, o viene él o yo no voy tampoco’ y no fui. Después lo conocí con el tiempo y es una persona muy humilde, por lo menos conmigo”, agregó.

Con los años ambas personalidades del deporte se encontraron y pudieron compartir fuera de la cancha.

“Estuvimos juntos en Europa y me dijo ‘Maestro, qué alegría conocerlo y verlo, estar al lado suyo’ y yo pensaba en que no era el Diego que te presentan. Cambié totalmente mi imagen de él”, cerró.

¿Y el partido? Terminó con un entretenido empate 2 a 2.