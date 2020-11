El ex futbolista Diego Armando Maradona no sólo dejó como legado su juego en la cancha, sino también más de 40 mil devotos alrededor del mundo que veneran “al dios del fútbol”.

La religión maradoniana se consolidó el 30 de octubre de 2001 en Argentina, cuando 120 hinchas del ex futbolista se juntaron a celebrar la “navidad”, es decir, el natalicio de su ídolo. Aunque cabe señalar que la tradición ya era practicada en 1998 por dos amigos, Hernán Amez y Alejandro Verón, fundadores de la Iglesia Maradoniana.

Como toda religión, los maradonianos tienen un templo donde buscan “mantener vigente la pasión y la magia con la que nuestro dios jugó al fútbol”. El lugar se ubica en el barrio La Tablada, en la ciudad de Rosario en Argentina.

La creencia no sólo se mantuvo entre los argentinos, sino que tendría sedes en Italia, España, Perú, Brasil, Paraguay y otros países.

Incluso, los fieles crearon rezos que adoran a Maradona, como el “Diego Nuestro” y además su propia versión de los 10 mandamientos:

1. La pelota no se mancha, como dijo D10S en su homenaje.

2. Amar al fútbol por sobre todas las cosas.

3. Declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol.

4. Defender la camiseta Argentina, respetando a la gente.

5. Difundir los milagros de Diego en todo el universo.

6. Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados.

7. No proclamar a Diego en nombre de un único club.

8. Predicar los principios de la Iglesia Maradoniana.

9. Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo.

10. No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga.

En medio de los tres días de duelo nacional decretados por el Gobierno de Argentina, la Iglesia Maradoniana llamó a una concentración a las 18:00 horas en el obelisco del barrio de San Andrés para velar al “mito viviente, al dios del fútbol”, aquél que según sus seguidores “superó las barreras de las canchas y los estadios”.