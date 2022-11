Un experimentado jugador nacional, que sigue dando que hablar en el Viejo Continente, es Gary Medel, que viene de recibir una goleada ante el Inter de Milan, en el último compromiso junto al Bologna, pero que más hizo noticia por el fuerte cruce con el trasandino Lautaro Martínez.

Ahora, con la confianza de Thiago Motta, quien le brindó la posibilidad de ser capitán de los ‘rossoblú’, el polifuncional jugador chileno busca ser un referente dentro como fuera de la cancha.

En conversaciones con ESPN, el exjugador de Boca Juniors, señaló: “Estoy a disposición, obviamente la cinta es algo extra solamente, pero dentro del campo si no la tengo me da exactamente igual. Quiero dar siempre un buen ejemplo dentro y fuera de la cancha a mis compañeros y demostrar que estoy capacitado. Es un orgullo llevarla”.

Así también, habló del repunte que han tenido en la recta final del semestre, donde encadenaban 4 partidos con victoria, antes de caer por goleada ante el cuadro ‘lombardo’.

Con relación a esto, el ‘Pitbull’, declaró: “El último partido no fue muy bueno porque perdimos 6-1 con un equipo fuerte que juega súper bien, luego del 1-1 nos cobran una falta que no es y nos marcan el 2-1. Hay que dar vuelta la página y venir el día sábado contra Sassuolo”.

Otra tema que tocó en su conversación con el medio deportivo, es la modificación de su posición dentro de la cancha, en donde comenzó como central, pero el exjugador, Thiago Motta, lo ha llevado a jugador como volante de contención en los últimos compromisos.

Es por eso que Medel, sentenció: “Me estoy adaptando súper bien, bueno ya he jugado casi toda mi carrera aquí en Europa, en Boca, en muchos clubes de contención. Así que estoy bien, me siento bien físicamente donde he mejorado bastante, porque no es lo mismo central que mediocampo, así que muy contento”.

Ahora, se prepara para ver acción en el siguiente duelo de la Serie A, ante el Sassuolo, el día sábado 12 de noviembre a las 16:45 horas en el estadio Renato Dall’Ara del Bologna.