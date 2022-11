El delantero chileno Javier Parraguez dijo adiós al Sport Recife brasileño, con un sentido mensaje en redes, y su futuro es una completa incertidumbre.

El ariete de 32 años arribó al club pernambucano en febrero pasado y anotó ocho goles en 30 partidos disputados. Pese a firmar una correcta campaña, estuvo lejos de brillar en el objetivo de alcanzar con el ‘León de La Isla’ el ascenso a la Serie A del fútbol de Brasil.

El ‘Búfalo’ no logró subir de categoría con el Sport Recife y su préstamo no fue renovado. Ahora tendrá que buscar club, ya que finaliza contrato con Colo Colo.

‘Parragol’ no dejó pasar la oportunidad de despedirse de su prmera aventura en el exterior. “¡Buenas noches muchachos! ¡Pasando a dejar un mensaje de despedida! Estoy muy agradecido por el año difícil que tuvimos, con altos y bajos…. No tengo dudas de todo el aprendizaje y cariño que me ha dado este equipo”, escribió.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo como siempre, a los fanáticos que en cada partido estuvieron presentes, al cuerpo técnico, maestros, equipo de audiovisual, doctores, armario, guardias de seguridad, amigos, directores y cada uno de mis compañeros”, añadió.

“Juntos lo disfrutamos, sufrimos y luchamos hasta el final. ¡Dios los bendiga a todos! Espero verlos pronto, Recife, mi amor”, sentenció el exHuachipato y Santiago Wanderers.

El contrato del ariete con el ‘Cacique’ finaliza el 31 de diciembre y, por lo mismo, deberá buscar club para el próximo año.