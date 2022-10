Desde que llegó Alexis Sánchez al Olympique de Marsella, ha tenido un alza en su juego, tras pasar gran parte de la temporada anterior en la banca del Inter de Milan.

Actualmente, son segundos de la Ligue 1 y solo están a dos unidades de alcanzar al líder, PSG. Sin embargo, no han tenido la misma suerte, ya que en las primeras fechas no sumaron puntos y contra el Sporting Lisboa, debían sumar para no quedar eliminado tempranamente.

Una figura rutilante en el compromiso contra los portugueses, fue Alexis Sánchez, quien comando la remontada de Los Focenses, colocando el primer gol del partido en el Velodromé para el Marsella, que terminó ganando el compromiso por 4 a 1.

Un exjugador que brilló en la Ligue 1, fue el excelente brasileño Juninho Pernambucano, exvolante del Olympique de Lyon, que alabó el juego del tocopillano.

En una conversación con el también exfutbolista, Jérome Rothen, ensalzó la actuación del máximo anotador de La Roja. En el diálogo, el exjugador de Scracht declaró: “Para mí, es realmente un gran jugador. La actitud que tuvo ayer, el primer gol que va a perseguir, no todos los delanteros hacen eso. Se mueve cada vez, defiende, no se suelta”.

No se detuvo ahí, ya que también manifestó que “es un campeón. Pensábamos que estaba en el final de su carrera, pero no del todo”.

Además, recalcó que los jugadores Olímpicos, se notaron más sueltos sin la hinchada en el estadio. Con relación a esto, Juninho comentó: “Me gustó mucho Marsella. Sentí que algunos jugadores estaban mucho más relajados que con la afición (jugaron sin público). Balerdi, Mbemba… Incluso Veretout. Lo sentí un poco más liberado ayer”.

Sin dudas, excelentes comentarios de un jugador que aprendió brillar con una pegada excelente y unos tiros libres dignos de admirar. El exseleccionado brasileño supo lo que es competir y ganar premios en la liga francesa. Jugó un total de 343 partidos y concretó 100 goles en su paso por el Olympique de Lyon.