Elche CF, con el defensor chileno Enzo Roco todo el encuentro, continúa sin poder ganar en la liga española 2022-2023 al caer sin apelación este domingo por 4-0 en su visita al Villarreal.

En cruce por la cuarta fecha del torneo, el zaguero nacional fue titular y estuvo los 90 minutos en el terreno de juego. No estuvo certero en la marca y sufrió en demasía con la dinámica del ‘Submarino Amarillo’ en ofensiva, por lo que recibió críticas de la afición ilicitana.

Gerard Moreno (26′), Giovani Lo Celso (36′), Francis Coquelin (89′) y José Luis Morales (90+3′) le dieron el triunfo al elenco que del 2004 al 2009 dirigió con éxito el entrenador chileno Manuel Pellegrini.

Con este resultado, el Elche se estacionó en el 19º y penúltimo lugar de la tabla con solo un punto, con un opaco registro de un empate y tres derrotas.

En tanto, Villarreal escaló hasta el tercer puesto de la clasificación con 10 unidades, a dos del líder Real Madrid.

Por la fecha 5 de LaLiga, el equipo de Roco recibirá el 11 de septiembre al Athletic Bilbao, mientras que los amarillos visitarán el mismo día al Betis de los chilenos Claudio Bravo y Manuel Pellegrini.

Pero lo que no puede ser es que en el primer gol Gerard remate dos veces solo dentro del área y que en el segundo, ni Roco ni Guti se entiendan en quién va a por Lo Celso

No quiero decir que los problemas del Elche sean falta de intensidad porque es algo mucho más grave.

el Enzo Roco es horrible, vale que el primer partido tuvo ese error contra el Betis primer partido se deja pasar, pero es que hace 1 partido bueno cada 100 colega, NO NO Y NO

