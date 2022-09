El fútbol regresa tres meses después a un estadio Santiago Bernabéu avanzado hacia su nueva identidad, con un gran duelo entre los dos únicos equipos que han vencido las tres jornadas de agosto de la liga española: un Real Madrid firme en su defensa de corona ante un Betis eufórico que se gusta con su estilo y ha conseguido retener a sus estrellas.

El madridismo da la bienvenida a su Real Madrid tras despedir a finales de mayo una gran temporada con la conquista de la primera Liga de Carlo Ancelotti y la decimocuarta Liga de Campeones. Será la puesta de largo de los dos únicos fichajes, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, con un duelo repleto de exigencia.

La historia reciente lo demuestra. Son cinco las visitas consecutivas del Betis a Madrid, entre Santiago Bernabéu y Alfredo Di Stéfano, en las que se marchó con puntos. Hasta 460 minutos sin marcar acumula el Real Madrid, que perdió dos y empató sin goles en los tres últimos precedentes ligueros.

Busca soluciones Ancelotti en una plantilla que ha iniciado el curso exhibiendo pegada. Nueve goles en tres partidos ligueros. Y la opción de aumentar de inicio la presencia ofensiva con la entrada del brasileño Rodrygo Goes. Reapareció en el RCDE Stadium tras su lesión muscular, siendo decisivo como revulsivo y asistiendo a Karim Benzema. Ante el Betis, en un partido entre dos equipos meramente ofensivos, puede impulsar el regreso del tridente.

Mandaría al banco al uruguayo Fede Valverde, si Ancelotti apuesta por la experiencia en un centro del campo repleto de variantes. Con Tchouaméni indiscutible desde el adiós inesperado de Casemiro, la llegada de la ‘Champions’ y tres partidos por semana, impulsará las rotaciones del técnico italiano. Ante el Betis se perfilan titulares Kroos y Modric, aunque Dani Ceballos ante el equipo que le pretendía y Eduardo Camavinga, tienen opciones.

En defensa cambiará Ancelotti sus laterales. Regresarán Dani Carvajal y Ferland Mendy tras las suplencias frente al Espanyol, con Militao y David Alaba de nuevo como pareja de centrales. Mientras, Benzema, la referencia ofensiva que marcará el momento del Real Madrid, tiene al Betis en su punto de mira. Un solo tanto le ha hecho, y de penal, en sus ocho últimos enfrentamientos.

El más probable once del local será con Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinícius y Benzema.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini, por su parte, llega pletórico de moral y confianza tras sumar nueve de nueve en el arranque liguero y haber logrado conservar, no sin esfuerzos y sutiles equilibrios financieros, la columna vertebral de la pasada temporada con excepción de la salida hacia Turquía de su central Marc Bartra, entre otros.

Reconocible en una alineación que ha repetido en las tres primeras victorias en Liga, cuentan los verdiblancos para mañana con las importantes bajas, no obstante, de dos de sus pilares, el central internacional argentino Germán Pezzella por sanción tras su expulsión ante Osasuna y el centrocampista portugués William Carvalho, quien no se ha ejercitado esta semana por molestias físicas y no ha llegado al partido.

Aunque no podrán jugar, sí viajarán a Madrid, como ha destacado Pellegrini de la unión del grupo de jugadores que dirige y “la conexión de la plantilla”, lo que ha sido clave en el arranque liguero verdiblanco, dificultoso en los ajustes económicos y victorioso en el verde.

La ausencia de Pezzella podría cubrirla el otrora técnico ‘merengue’ y del Manchester City con uno de sus fichajes de esta temporada, el central ítalo-argentino Luiz Felipe Ramos, quien ha llegado desde la Lazio italiana y que compartiría el eje de la zaga con el canterano Édgar González, creciente en sus prestaciones y cada vez más consolidado.

Por su parte, la de Carvalho le abre la posibilidad al chileno de retrasar a su posición a Sergio Canales, movimiento ya utilizado por Pellegrini la pasada temporada y en el que el cántabro, plenamente recuperado de sus molestias físicas, se siente cómodo en su creación de fútbol desde más atrás.

Este ajuste abre la baraja de combinaciones en la línea de tres mediapuntas que suele poner en liza y en la que se apunta como fijos, en principio, los nombres del francés Nabil Fekir y el goleador Juanmi Jiménez, tan indetectable en sus movimientos como letal en su eficacia.

En la puesta en escena bética ante el Real Madrid, con el que lleva más de un lustro sin encajar un gol, será vital la arquitectura defensiva, en la que juegan con igual importancia la presión alta de los equipos de Pellegrini, como la sintonía defensiva con el mediocentro, propiedad por seguridad y precisión en el pase de Guido Rodríguez.

Los laterales son igualmente una pieza clave en el juego de Pellegrini y, de ellos, la figura del zurdo Álex Moreno, agigantado en sus prestaciones tras el rendimiento de la pasada temporada; y que compartirá carril en la otra banda con, en principio, Aitor Ruibal, aunque en competencia con el franco-senegalés Youssouf Sabaly.

La inscripción del chileno Claudio Bravo hace que la portería bética vuelva a ser cosa de dos, aunque el rendimiento del portugués Rui Silva en el arranque liguero le da más papeletas, en principio, para la titularidad ante los de Carlo Ancelotti.

Otras cartas que jugará Pellegrini, de salida o a lo largo del partido, podrían ser las de William José da Silva o el canterano Rodri arriba o la presencia de otro de los fichajes verdiblancos, el extremo brasileño Luis Henrique, con el goleador Borja Iglesias como primera de las opciones para puntuar en el Bernabéu con fidelidad a una misma idea.

Los verdiblancos alinearían en la capital española con Rui Silva; Aitor Ruibal, Luiz Felipe, Édgar, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Sergio Canales; Juanmi, Fekir, Luiz Henrique; y Borja Iglesias.