Un jugador que es buscado por diversos clubes en el cierre del mercado de pases en el Viejo Continente es Ben Brereton, figura del Blackburn Rovers, que parece tener las horas contadas en el equipo de Lancashire.

El delantero de La Roja, es perseguido de cerca por muchos clubes que buscan terminar de reforzar sus escuadras, para la ardua temporada en Europa. Mucho se ha hablado del interés del Everton comandado por Frank Lampard, para añadir a ‘Big’ Ben a su delantera, que necesita un ‘killer’, para comenzar a sumar unidades en la Premier.

Ahora, se suma un nuevo equipo a la siga de los goles de Brereton. Según el periodista Patrick Boyland del portal The Athletic, que el Celta de Vigo, tiene en carpeta al ariete nacional, para encarar La Liga española.

El comunicado en suelo británico indicó que “el Celta de Vigo se suma a la carrera por Ben Brereton Díaz del Blackburn. Informes de EFC señalan oferta actualmente prematura, pero lo han rastreado”.

Celta Vigo join race for Blackburn's Ben Brereton Diaz. Reports of #EFC bid currently premature, but they have tracked him

Elsewhere, Niels Nkounkou on course to sign new deal and head on loan to Cardiffhttps://t.co/Yg7KS4aM7L

— Patrick Boyland (@Paddy_Boyland) August 26, 2022