Erick Pulgar fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Flamengo, en donde respondió a las críticas en su contra y a la manifestación en redes sociales, para que no llegará al equipo de Río de Janeiro.

Flamengo se está armando para ser el mejor equipo de Sudamérica en las siguientes temporadas. La oleada de buenos jugadores que han llegado al ‘Mengao’ encabezados por Arturo Vidal, supone un tremendo gasto de plata para el equipo brasileño.

Otro futbolista nacional que arribó hasta el gigante de Brasil, fue Erick Pulgar, quien llegó a la tierra de la samba en medios de críticas en su contra y con una manifestación en redes sociales, para que el ‘Fla’ no lo contratará. Sin embargo, el club no hizo caso y se quedó con los servicios del volante.

El día de hoy, fue presentado como el nuevo refuerzo del elenco de Río de Janeiro en donde habló de las duros comentarios en su contra cuando llegó a Brasil. Con relación a esto, el antofagastino señaló: “No tengo miedo a nada y voy a tratar de revertir todo lo que piensan de mí.”.

“Lo haré en el campo, que es donde tengo que demostrar”, manifestó en una postura firme en contra de los comentarios que inundaban las redes sociales cuando se conoció el interés de Flamengo por su juego.

Además, el ex Fiorentina destacó: “Sobre mi vida fuera del fútbol hablo muy poco, todo lo que me sucedió en su momento ya está cerrado. Ahora estoy disfrutando aquí en Flamengo. No recibo preguntas fuera del fútbol”.

No tan solo comentó eso, ya que también habló de la emoción que siente al compartir camarín con un referente de La Roja, Arturo Vidal. El volante nacional expresó: “Vengo jugando con él hace muchos partidos. Ya es un honor jugar con él en la selección chilena y ahora más que lo voy a poder disfrutar en el día a día. Espero seguir aprendiendo de él”.

“Cuando supe que todo iba avanzando bien en la negociación, hablé con Arturo Vidal y me comentó que había un muy buen grupo, que era muy buena la hinchada. Hablé con Mauricio Isla y me comentó lo mismo. Llegué aquí y todo lo que me dijeron era real”, argumentó en la conferencia de prensa.

Por último, admitió que viene con hambre de conseguir cosas importantes con Flamengo. Es por esto, que Pulgar enfatizó: “Como dijo Arturo, la ambición de querer ganar, ya sea el torneo nacional, Libertadores o la copa que se juegue. Eso siempre será un sueño y una meta por cumplir”.

Ya es oficialmente el nuevo refuerzo de uno de los equipos candidatos para quedarse con el importante torneo continental. El siguiente desafió para su equipo y en el cual podría ver acción y hasta debutar, será el próximo sábado 6 de agosto, cuando enfrenten a Sao Paulo a las 19:30 en el estadio Morumbi.