El Real Betis compartió en redes sociales un registro de la última práctica, de cara a la temporada 2022-2023 de la liga española y la Europa League, donde destacó con creces el experimentado guardameta chileno Claudio Bravo.

El capitán de La Roja fue la figura en el entrenamiento con notables intervenciones. Antes de someterse a una tanda de tiros frente a algunos de los jugadores del plantel andaluz, Bravo apunta hacia la cámara y dice “me los voy a comer de nuevo. En serio, los voy a dejar cabrones”.

El exgolero del FC Barcelona y Manchester City demostró que su calidad está intacta sacando un par de remates complicados por alto, como también, unos potentes por bajo. Se puede escuchar a sus compañeros decir en un par de ocasiones “¡buena, viejo!”, a lo que el chileno señala “si los dejo en cero, vuelta al campo”.

Al término de la sesión de remates al pórtico, Bravo mira a la cámara y afirma: “con patatas me los he comido. Envíame la tanda esa, me la tienes que enviar”.

Luego de la publicación del Betis en redes, con la leyenda “Fly like an eagle (Vuela como un águila)”, el guardameta de 39 años les contestó en Twitter escribiendo “Esto lo hago pa’ divertirme”, aludiendo a la canción de Residente.

Claudio Bravo compite con el portugués Rui Silva por la titularidad en la escuadra que dirige Manuel Pellegrini para el arranque de la liga española 2022-23, fijada para el viernes 12 de agosto.