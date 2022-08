Un tercer equipo de la Premier League de Inglaterra entró en las últimas horas a la lucha por los goles del seleccionado chileno Ben Brereton Díaz, figura de Blackburn Rovers.

Primero apareció el West Ham United, que parecía hace una semana tener todo listo para incorporarlo en sus filas. Incluso con negociaciones de por medio.

Finalmente todo se enfrió con los ‘Hammers’ y allí emergió el Leeds United, cuadro que logró el ascenso hace dos campañas con Marcelo Bielsa en el banco. ‘Big Ben’ volvió a sonar en los ‘Whites’, luego de que no pudieran concretar el fichaje de Charles De Ketelaere, quien finalmente firmó en el AC Milán.

Ahora, de acuerdo al medio Football League World, el Wolverhampton Wanderers consultó por la situación del ariete nacional, de 23 años y máximo goleador de Blackburn en la Championship League 2021-2022.

Blackburn busca hacer un buen negocio con Brereton antes del cierre del libro de pases en Europa, fijado para el 31 de agosto, ya que el contrato del jugador vence en junio de 2023 y desde ese momento puede negociar como agente libre.

Blackburn Rovers forward Ben Brereton Diaz has been the subject of a transfer enquiry from Premier League side Wolverhampton Wanderers. #Rovers #EFL #Wolves

(Football League World)

— FOOTBALL72 (@Football72uk) August 1, 2022