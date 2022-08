El delantero nacional Alexis Sánchez tiene todo listo para viajar a Francia y fichar en el Olympique de Marsella, en lo que será su sexta aventura europea. El medio L’Equipe reveló que el tocopillano logró finalmente un acuerdo con el Inter de Milán para la rescisión de su contrato.

La prestigiosa publicación gala informó que el ‘Niño Maravilla’ y la tienda ‘neroazzurra’ acordaron una cifra de indemnización de 4,5 millones de euros, por el último año de contrato del chileno con los lombardos.

Respecto al futuro del chileno, sostiene que “está decidido a incorporarse al OM (Olympique de Marsella) donde ya se han discutido las líneas generales de un futuro contrato“.

Recordar que el bicampeón de América con La Roja no era considerado por el entrenador Simone Inzaghi para la temporada 2022-2023 del Inter y, por esta razón, aceleró su salida del actual subcampeón de la Serie A.

A primera hora, La Gazzetta dello Sport publicó que el ariete de 33 años ya tiene un acuerdo para sumarse al Olympique de Marsella con un contrato por dos temporadas, con un sueldo de 3 millones de euros por año.

