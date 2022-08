Arturo Vidal, volante del Flamengo de Brasil, anotó su primer gol con la camiseta del ‘Mengao’ este fin de semana. Lo hizo en la goleada sobre Atlético Goianiense, en duelo válido por la fecha 20 del Brasileirao.

El ‘Rey’ marcó el 3-0 parcial a los 32 minutos, cuando batió mediante tiro penal la resistencia de Ronaldo Strada, desatando eufóricos festejos en el estadio Maracaná.

Ahora, fue el propio club de Río de Janeiro el que mostró cómo se vivió el gol del chileno en las tribunas del estadio más reconocido de Brasil.

En el registro, se aprecia a los cerca de 70 mil hinchas coreando el nombre del volante de La Roja luego de confirmarse la sanción de la pena máxima, como pidiendo que fuese él el encargado de patear el balón detenido.

Trascartón, la mayoría saca sus teléfonos celulares para grabar el momento y se escucha un fuerte grito de gol una vez consumada la conquista.

Luego del tanto del chileno, los torcedores del Flamengo celebraron con una improvisada coreografía y un canto dedicado al volante: “¡Arturo Vidal Apareció!”.

Vale mencionar que el ‘Mengao’, quinto en el Brasileirao con 33 puntos, vuelve a la cancha este martes 2 de agosto, cuando visite a Corinthians por la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores.

Crônica de um sonho realizado! Com a confirmação do pênalti, a Nação convocou o @kingarturo23. As boas vibrações emanaram da arquibancada… e o KING apareceu! GOL DO MENGÃO!

Comemoramos juntos, dentro e fora de campo! Isso aqui é FLAMENGO! ❤️🖤 #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/0BrKReih5H

— Flamengo (@Flamengo) July 31, 2022