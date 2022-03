Tony Mowbray, director técnico del Blackburn Rovers, confirmó que Ben Brereton Díaz viajará a Chile en los próximos días, pero recalcó de que existen muy pocas posibilidades de que el atacante juegue contra Brasil y Uruguay. Recalcó las ganas de Brereton por jugar por Chile, aunque pidió no arriesgarlo. “Su lealtad tiene que estar con el club de fútbol que paga su salario”, cree.

En conferencia de prensa, Mowbray explicó que Brereton “volará a Chile el día 20 para reportarse el día 21. Lo evaluarán allí. Es ir y volver la verdad, desde nuestra perspectiva no deberían correr ningún riesgo con él. Pero lo han llamado porque tienen derecho a hacerlo”.

“Está muy apegado, el pueblo chileno lo quiere. No tengo ningún problema con eso. Ben tiene la cabeza atornillada, he tenido muchas charlas con él y le he dicho que si no está en forma, si siente alguna molestia, debería decírselo”, agregó.

El estratega reiteró que “hay muy pocas posibilidades de que juegue contra Brasil. Si juega contra Uruguay, dependerá de si obtienen un resultado contra Brasil. Si no es necesario que juegue, estará en el avión de regreso a casa”.

También aseguró que en la “Roja” no “quieren jugar con medio jugador contra uno de los mejores equipos del mundo, quieren 11 guerreros”.

Además, el DT recalcó que “su lealtad tiene que estar con el club de fútbol que paga su salario”, sentenciando que “ha pasado un tiempo fantástico con su país, y es amado por la gente de Chile. No quiere darles la espalda, y no me gustaría que hiciera eso”.

Cabe recordar que la selección chilena visitará a Brasil en Río de Janeiro el jueves 24 de marzo, para luego recibir a Uruguay en Santiago el día 29 del mismo mes.