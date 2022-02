El club Flamengo de Brasil le aplicará una sanción al lateral chileno Mauricio Isla, luego de participar en una fiesta en momentos que había sido descartado para el último partido del ‘Mengao’ por gripe.

El seleccionado nacional no fue citado para el cruce ante Resende por el Torneo Varioca al presentar síntomas de gripe. Sin embargo, el ‘Huaso’ posteó un video en plena fiesta, acompañado de su pareja y por su compañero de la ‘Roja’ y jugador del Atlético Mineiro, Eduardo Vargas.

Flamengo reaccionó a aquello y en redes sociales informó que “este domingo Isla presentó varios síntomas de gripe que le imposibilitaron ser convocado para el partido. Fue retirado de la lista de jugadores, reevaluado, recibió asistencia médica y se le indicaron ejercicios ligeros”.

“Además de toda la preocupación y creyendo en la buena fe del deportista, el club también realizó un test de Covid-19 que resultó negativo. Este martes el atleta será advertido por el club, multado y tendrá que aclarar lo sucedido al departamento médico”, agregó.

Por el torneo Carioca el Flamengo empató 2-2 ante el Resende este domingo, en el partido al cual Isla no fue convocado por los síntomas de gripe.

Vídeo do lateral-direito do Flamengo, Maurício Isla, numa festa. O jogador que apresentou um quadro viral e foi vetado pelo Departamento Médico do clube.

