La portera chilena Christiane Endler se lució durante el primer tiempo del partido entre el Olympique Lyon y el Paris Saint Germain por los octavos de final de la Copa de Francia, pero debió salir reemplazada por molestias físicas justo antes de terminar la primera mitad. El equipo de Endler cayó por 3-0 y se despidió de la Copa de Francia.

La chilena estaba siendo una de las figuras destacadas del encuentro, y de hecho hizo una espectacular tapada a su ex compañera Marie-Antoinette Katoto, que remató un centro al frente del arco y Endler estuvo rapidísima para salir y después enviar el balón al tiro de esquina.

Christiane Endler se ganó los elogios de los espectadores, pero llegando al final de la primera parte llegaría la mala noticia.

La arquera nacional se tomó la pierna luego de esa jugada con Katoto, que fue a los 29 minutos de juego. Finalmente a los 44 minutos de juego la chilena fue atendida en el campo de juego para ser reemplazada.

En su lugar ingresó Emma Homlgren, que tuvo la mala fortuna de recibir los tres goles del partido. A los 49 minutos Sandy Baltimore abrió la cuenta para las parisinas, mientras que a los 77′ Kadidiatou Diani aumentó y Katoto puso el 3-0 final.

Con este resultado el PSG avanza a los cuartos de final del torneo y el Lyon se despide del torneo.

Endler leaves the pitch injured due to that collision while making that sublime save pic.twitter.com/PYNDpN8E3c

