Edgar Merino, el histórico representante de Christiane Endler, habló con La Radio luego de que la chilena se quedara con el premio The Best como mejor arquera. Habló del momento en que se enteraron y de la relación que mantienen desde hace más de una década.

El representante de Christiane Endler, Edgar Merino, reconoció entre otras cosas que esta vez fue la que la portera menos se preparó para la ceremonia de premiación. También contó cómo se conocieron y habló de las principales virtudes de la histórica arquera nacional.

En conversación con La Radio, Edgar Merino se mostró feliz por el premio y aseguró que para él Endler ya se lo merecía hace un buen tiempo. Rememorando todo el tiempo que han trabajado juntos (empezaron cuando ella estaba en Colo Colo), recalcó que “Hemos pasado por un montón de cosas buenas, de cosas no tan buenas, de cosas malas. Cuando también no estuvo tan motivada y es super lindo poder ver como después de todo esto siempre siguió perseverando y ahí están los resultados”.

Sobre la carrera de la portera, destaca que “Lo que siempre me impresionó de Tiane fue su ética de trabajo porque desde que la conocí siempre se quedaba a entrenar más tiempo. Cuando comenzamos a trabajar ella estaba en Colo Colo, tenia de preparador de arqueros al ‘loco’ Romero y siempre que la iba a ver entrenar se quedaban 30, 40 ó 50 minutos con el ‘loco’ entrenando las cosas que ella consideraba mejorar. No es solo talento: tiene condiciones naturales pero no es solo eso, es mucho trabajo. Son pocas las personas que le ganan. Perfectamente con las condiciones que tiene podría estar tranquila y es todo lo contrario, se entrena como la que más lo necesita”.

“(Endler) Es una persona muy íntegra en todo el sentido de la palabra. Ella sabe que antes de ser futbolista tiene que ser una deportista de alto rendimiento. Se cuida con la alimentación, con las comidas, con los entrenamientos, con su % de grasa… siempre esta pensando cómo mejorar para rendir mejor. Es tan perfeccionista que cuando no salían las cosas se desmotivaba y pasaba por baches, pero siempre tuvo esa entereza mental de dar vuelta la situación y seguir hacia adelante. Eso la identifica mucho como persona”, opina Merino.

El representante está al lado de ella hace casi 10 años. Forjaron una relación de amistad que luego se llevó a lo laboral. Cuenta que “Con Tiane antes que cualquier cosa somos amigos. Cuento un poco el contexto en el que nos conocimos: nos conocemos hace mas de 12 años. La otra vez nos acordó facebook y ella me mandó la notificación. Primero yo la entrevisté. Estudié periodismo en la Universidad Católica y en tercer año elegí entrevistarla. El otro día encontré la nota en el computador de mi papá y desde ese entonces empezamos a trabajar desde el 2007-2008 hasta el 2015 que comenzamos oficialmente y siempre hubo buena relación. La trataba de ayudar para dar sus entrevistas. Pasa que la primera vez que la vi me impresionó su talento, siempre le seguí el rastro y traté de ayudarla”.

El esperado premio y el presente de la mejor arquera del mundo

Merino, que actualmente vive en Barcelona, contó cómo fue el momento en el que Christiane Endler recibió el premio. “Fue súper bonito. De las 3 veces que ha sido finalista esta fue la que Tiane se ha preparado menos. Me acuerdo que para la primera vez en Milán íbamos súper ilusionados, ella había preparado un lindo discurso, habíamos hecho los feedback correspondientes y finalmente el discurso quedó ahí. El segundo año también lo mismo. Y este año le pregunté cuando la fui a ver que veamos la ceremonia juntos, aunque no sea presencial me interesa estar contigo y cuando llegué le pregunté si había preparado el discurso y no había preparado nada. En el The Best no sabíamos quién había ganado antes, supimos recién cuando la nombraron. Y cuando veo sus ojos se noto de inmediato que estaba muy feliz y muy nerviosa también”.

Añadió que junto a Endler y su esposa “Celebramos con una tremenda comida, con sushi, costillitas, ceviche muy rico. La comida fue lo mejor de la celebración, jaja”.

La arquera, que es la primera latinoamericana en ganar este premio, lleva varios años en la elite del fútbol mundial. “En el verano pasado europeo tuvimos un montón de oportunidades: de Estados Unidos, Inglaterra, de continuar en el PSG… Tuvimos conversaciones con clubes de España, hubo un montón de opciones antes de elegir al Olympique de Lyon”, explica.

Sobre la valoración de Endler a nivel mundial, Merino contó una anécdota que refleja muy bien la posición en la que está la portera nacional. “El presidente el Olympique de Lyon, 4 ó 5 meses antes que se anunciara el fichaje de Tiane, anunció que habían hecho el fichaje mas importante en la historia del club por la trascendencia. Pasó medio desapercibido en el momento, no dijo nombres, pero después evidentemente estaba hablando de Tiane”, aseguró.

Por ahora la arquera chilena sigue entrenándose y espera poder tener la oportunidad de ganar la Champions League que tanto anhela la chilena. Además, también busca clasificar a un nuevo mundial con la selección Chilena.