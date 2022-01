La chilena Christiane Endler, actual guardameta del Lyon, la argentina Estefanía Banini, exjugadora de Colo Colo y ahora en el Atlético de Madrid, y la brasileña Marta (Orlando Pride) figuran en el 11 FIFA FIFPRO 2020-2021, en el que no hay ninguna representante del Barcelona, dominador del fútbol español y europeo.

La selección se ha hecho con los votos de un total de 3.675 futbolistas que juegan al más alto nivel en 46 países, y sobresale la ausencia de jugadoras ‘azulgranas’ a la vista de su espectacular temporada.

Estefania Banini y Magdalena Eriksson (Chelsea) se estrenan en este once. La centrocampista del Atlético es la primera argentina que lo logra. Endler ya estuvo en la pasada edición y Marta es una ‘clásica’ de reconocimientos internacionales.

Lucy Bronze es la jugadora que ha recibido más votos con 1.636, justo por delante de Endler, con 1.424 votos.

Wendie Renard figura en el equipo por sexta vez, en tanto que figuran con cuatro Lucy Bronze, Marta y Alex Morgan.

Guardameta: Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Olympique Lyon, CHI).

Defensas: Lucy Bronze (Manchester City, ING), Millie Bright (Chelsea, ING), Magdalena Eriksson (Chelsea, SWE), Wendie Renard (Olympique Lyon, FRA)

Centrocampistas: Estefania Banini (Levante/Atlético Madrid, ARG), Barbara Bonansea (Juventus, ITA), Carli Lloyd (NJ/NY Gotham, USA)

Delanteras: Marta (Orlando Pride, BRA), Vivianne Miedema (Arsenal, NED) y Alex Morgan (Tottenham Hotspur/Orlando Pride/San Diego Wave, USA).

