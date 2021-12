Ben Brereton Díaz, delantero del Blackburn Rovers y La Roja, cumple una brillante temporada en la Championship de Inglaterra (segunda división), donde lleva 20 tantos en 24 partidos.

El chileno-inglés ha sido de lo más destacado en el año para el elenco de Lancashire y, aprovechando que el 2021 se va, publicaron un compilado con sus festejos.

Brereton Díaz, vale recordar, es el segundo máximo anotador del certamen, superado solo por el serbio Aleksandar Mitrovic del Fulham, que ha celebrado en 22 ocasiones.

El Blackburn Rovers marcha tercero en la Championship con 45 puntos y, este domingo 2 de enero, recibirá al Huddersfield por la fecha 26.

𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬, 𝐁𝐁𝐃! 🇨🇱

Enjoy all 2⃣0⃣ of @benbreo's @SkyBetChamp goals from the 2021-22 season, so far. 🔥#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/SIqnpggfMe

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 31, 2021