Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey, en una ceremonia a puertas cerradas en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid).

La suerte determinó que el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo deba enfrentar al Real Valladolid, exequipo de Fabián Orellana.

Por otra parte, el Cádiz de Tomás Alarcón se jugará el paso a octavos de final ante el modesto Fuenlabrada, de la Segunda División.

Mientras, el Elche de Enzo Roco desafiará al Almería, líder de la categoría de plata española.

Cabe destacar que los 16avos de final se jugarán en eliminatoria a partido único, entre el 4 y el 6 de enero de 2022.

Llaves de los 16avos de final de la Copa del Rey:

Atlético Mancha Real vs Athletic Club.

Rayo Majadahonda vs Atlético de Madrid.

Alcoyano vs Real Madrid.

Linares vs FC Barcelona.

Atlético Baleares vs Celta.

Real Valladolid vs Real Betis.

Almería vs Elche.

Mirandés vs Rayo Vallecano.

Cartagena vs Valencia.

Sporting de Gijón vs Villarreal.

Eibar vs Mallorca.

Fuenlabrada vs Cádiz.

Leganés vs Real Sociedad.

Girona vs Osasuna.

Zaragoza vs Sevilla.

Ponferradina vs Espanyol.