El chileno Arturo Vidal fue incluido en un listado de un portal italiano que lo postula como el peor extranjero de la temporada pasada, donde aparece con otros 9 jugadores. Si bien el chileno logró levantar el Scudetto, apuntan a su poca continuidad y a su protagonismo fuera del campo de juego.

El “premio” lo entrega el portal Calciobidoni y vendría a ser el opuesto del Balón de Oro, aunque solo considerando jugadores extranjeros de la Serie A italiana. En el portal realizan este ránking desde 2009, fecha cuando lo ganó Quaresma, que en ese momento estaba en Inter de Milan. El último en ganarlo fue Christian Eriksen.

Ahora aparece Arturo Vidal nominado. Sobre su temporada pasada son tajantes: “Del Rey Arturo al Rey del Horror. Entre la locura y el protagonismo: póquer, peleas, alcohol, coches destrozados, pruebas impactantes. Y así sucesivamente”.

“Esperaba poder ganarlo todo, pero en cambio tuvo que conformarse con un solo título (no gracias a él realmente…). Descuido inhumano, máximo gestor de las bolas perdidas, muy poco filtro y dificultad para encontrar el puesto y recibir las indicaciones del señor Conte. Arturo, un fantasma de sí mismo y un blanco inevitable de muchas críticas por parte de la afición del Inter. Después de todo, como ícono social, no lo está haciendo tan mal. Lo que queda es una condición física por momentos deplorable para el ex astro chileno”, complementan en el medio.

Junto al volante nacional están en la nómina los jugadores de Juventus Aaron Ramsey, Arthur Melo y Paulo Dybala. Además, también están Kalinic (Verona), Kolarov (Inter), Kumbulla (Roma), Mandzukic (Milan), Muriqi y Strakosha (Lazio).